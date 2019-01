Padborg Vandrelaug vil være Danmarks største

Søndag inviterede Padborg Vandrelaug til en rask nytårstur rundt om Sankelmark Sø. Her afslørede formand Finn Kristensen sine ambitiøse planer for klubben.

Padborg/Sankelmark: Dagens menu faldt tilsyneladende i god jord.

I hvert fald var der stor jubel, da Finn Kristensen, formand for Padborg Vandrelaug, kunne afsløre, at der umiddelbart efter søndagens gåtur på cirka 4,4 kilometer omkring Sankelmark Sø syd for Flensborg ventede både champagne, kransekage, fedtemadder og fri toiletadgang.

Hvad bedre var:

- Det skal ikke koste jer en krone, sagde formanden.

- Så må der klappes!, konstaterede en af de mange tilhørere, der stod placeret rundt om Finn Kristensen.

Cirka 60 havde valgt at tage med på vandrelaugets nytårstur rundt om søen søndag formiddag. Det glædede formanden at se.

- Normalt er vi mellem 20 og 25, når vi går ture, men vi har også gjort meget ud af at annoncere for det her, sagde han.

Han stiftede selv Padborg Vandrelaug for tre år siden, og i dag består det af cirka 60 medlemmer. Fra oktober til slutningen af marts går de en tur hver søndag med start fra Padborg Stadion. Ruterne er i både Danmark og Tyskland, og er alle på omkring otte kilometer.