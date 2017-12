Påvirket mand skabte sig på skadestuen

Aabenraa: Det lykkedes lørdag nat en 46-årig mand fra Kruså at blive anholdt to gange af politiet. Første gang efter et solouheld i Kruså. Klokken 01.16 kørte han i sydlig retning på Aabenraavej, da han ved Elsøvej i Kiskelund pludselig endte i grøften.

Da politiet kom til stedet anholdte de manden, fordi de mistænkte ham for at køre påvirket af euforiserende stoffer. Han blev taget med til skadestuen i Aabenraa for at få foretaget en blodprøve, og den viste sig at bekræfte mistanken. Klokken 03.10 blev han løsladt igen men ikke længe.

Manden forlod nemlig ikke stedet, men begyndte derimod skabe sig og genere på skadestuen. Derfor måtte politiet ti minutter senere tilbage igen. Den 46-årige blev anholdt og taget med på stationen, hvor han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.