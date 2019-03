Påvirket mand fra Aabenraa reddet op af havnebassin i Thyborøn: - Han tog det i stiv arm

Thyborøn: En 33-årig mand fra Aabenraa måtte tidligt søndag morgen en tur på hospitalet efter et møde med det iskolde vand i Thyborøn Havn.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi er der formentlig tale om en faldulykke. I hvert fald har manden - der igen er kommet til hægterne efter at have været stærkt afkølet - forklaret til politiet, at det var hans egen skyld, at han endte i havnebassinet.

I første omgang troede politiet, at der var tale om en udenlandsk sømand, eftersom han var meget lidt forståelig.

- Det viste sig så at være en dansk mand, der var tydeligt påvirket af et eller andet, konstarerer vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen.

Politiet modtog anmeldelsen om en person i havnebassinet klokken 06.10. På dette tidspunkt var han dog allerede reddet op af folk på havnen. Han forventes at blive udskrevet senere søndag - uden nogen former for mén.

- Vi har foretaget en afhøring af manden på hospitalet for at høre, om der skulle ligge noget kriminelt bag turen i manden. Det syntes ikke at være tilfældet. Den 33-årige er ved godt mod, og i det hele taget må man sige, at han tager hele oplevelsen meget afslappet, lyder det fra Henrik Nielsen.