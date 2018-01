Påsat brand lukker Fladhøjhallen på ubestemt tid

En gruppe hærværksmænd brød natten til lørdag ind i Fladhøjhallen, hvor de hærgede i seks timer, inden de sluttede af med at sætte ild til nogle måtter. Det kunne være gået helt galt, siger Erik Uldall Hansen, leder af hallerne under Aabenraa Haller & Huse.

Rødekro: - Vi skylder vist triatlonklubben en kasse øl.

Det var Erik Uldall Hansens konklusion efter en kaotisk lørdag, hvor lederen af hallerne under Aabenraa Haller & Huse måtte rykke ud til en påsat brand i Fladhøjhallen.

Den blev opdaget ved nitiden af medlemmer af Rødekro Tri & Motion, der altid træner på det tidspunkt lørdag formiddag. Så inden nogen kom ud at løbe, kom de til at agere brandmænd. En af dem var John Hansen, der straks gik ind i hallen, da triatleterne blev klar over, at der var noget helt galt. Samtidig blev Brand & Redning Sønderjylland alarmeret.

- Der var ild i nogle måtter på et område på omkring 15 kvadratmeter. Heldigvis var det kun småflammer, så vi fik det hurtigt slukket med vand og en kulsyreslukker, fortæller John Hansen, der sammen med et andet klubmedlem efterfølgende blev sendt en tur på sygehuset for at sikre, at de ikke havde fået røgforgiftning.