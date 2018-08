KRUSÅ: Uoverensstemmelser om, hvordan man færdes i trafikken fik fredag aften en 46-årig mand fra Aabenraavej ved Kruså til at køre en indkøbsvogn ind i en personbil tilhørende en 30-årig mand fra Broager. Det foregik ved Rema 1000 på Harkærvej i Kruså. Føreren af indkøbsvognen var på vej hen til Rema 1000 blevet sur over den 30-åriges kørsel. Den 46-årige bliver sigtet for brud på ordensbekendtgørelsen.