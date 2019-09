På lørdag indsamler Rødekro gode ideer i skolegården

Til nytår rykker eleverne ud for i stedet at indtage helt nye skolebygninger ved Fladhøj. Det efterlader den gamle Rødekro Skole tom og ubrugt.

Rødekro: På lørdag klokken 13 holder Rødekro Udviklingsråd møde i skolegården på den tidligere Rødekro Skole i Vestergade i Rødekro for at få gode ideer på bordet.

Amfiteater

Derfor er der frit slag til at lufte både mulige og umulige ideer i skolegården lørdag klokken 13, hvor udviklingsrådet har sørget for ringriderpølser og underholdning.

En af dem, der godt tør byde ind med et forslag, er Egon Kaas, der er formand for Lokalhistorisk forening i Rødekro.

- Det er kun den nyeste bygning, der er værd at bevare. Resten bør rives ned, og jeg forestiller mig, at der kan blive plads til et stort amfiteater, siger Egon Kaas, der også har lavet en tegning af, hvordan området kan komme til at se ud.

- Den nye skolebygning kan bruges til samlingssted for hele byen, og her kan der også være toiletter og omklædning i forbindelse med arrangementer i amfiteatret, mener han.

Det store grønne område bag Rødekro Skole vil Egon Kaas meget gerne lave om til cykel- og mountainbike-bane for byens ungdom, mens der kan blive plads til at stå på skateboard og rulleskøjter på arealet, hvor der tidligere var fritidshjem.