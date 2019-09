På fredag åbner byens nye garncafé: Knit Happens skal være rammen om alt det, strik kan

Majbritt Høy Nissen åbner sin garncafé Knit Happens i Nørreport på fredag. Det skal være et hyggeligt sted, hvor man kan købe garn, nyde en kop kaffe, mens man strikker, og lade sig inspirere i workshops.

Aabenraa: Hvad gør man, når en idé sætter sig så grundigt fast, at man ikke kan slippe den igen?

43-årige Majbritt Høy Nissen valgte i foråret at forfølge den tanke, som havde spiret i hende i et stykke tid, og fredag åbner hun derfor Knit Happens på Nørreport. En garncafé, som skal være rammen om alt det, strik kan.

- Jeg har aldrig haft en drøm at blive selvstændig, men jeg var nødt til at køre videre med idéen, for tanken satte sig bare fast. Knit Happens skal ikke bare være et sted, hvor man kan købe garn. Det skal være et hyggeligt sted, hvor man kan sætte sig i en sofa med en kop kaffe og strikke, samt et sted, hvor man kan søge inspiration, for her er plads til arrangementer. Så jeg vil også arrangere strikkeaftener og workshops, fortæller Majbritt Høy Nissen.

Hun strikker selv en del, efter hun genopdagede interessen for det for ti år siden. Som barn fyldte det meget, hvor hun selv opfandt opskrifter og strikkede med sin farmor, men så forsvandt interessen i ungdomsårene.

I dag bruger hun strikningen til at "komme ned på jorden," hvis hun har haft en travl dag, og til at fordybe sig.

- At strikke kan sidestilles med mindfulness, fordi man lukker alt andet ude og kun har fokus på det, man laver. Det er sundt at strikke, og for mig giver det at strikke ro og nærvær. Det passer godt ind i de tendenser, der er lige nu med slowliving og bæredygtighed, forklarer hun.