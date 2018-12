På et enkelt år: Farvel til syv skoleledere

- Over tid skulle det gerne udligne sig, men er man i bølgedalen, kan det være svært at se sig ud af det, forklarer hun.

Hun peger på, at der er nogle ting, i forhold til den måde økonomien er fordelt på, der gør, at nogle skoler bliver ramt på én måde, andre på en anden.

- Vi skoleledere hører rigtigt meget om, at vi har et stort råderum. Men det har man jo ikke, når man ikke har noget at råde med i det. Det er benhårdt at skulle stå ved roret på de vilkår, der er i Aabenraa Kommune lige nu, siger Merete Gissel.

Løjt Kirkeby: Merete Gissel er leder på Løjt Kirkeby Skole. Men hun er også lokal formand for Skolelederforeningen, og hun lægger ikke skjul på, at de seneste dages opsigelser fra kollegerne i Tinglev og Hjordkær bekymrer hende.

Syv udskiftninger på et år

Ser man ud over skoleleder-landskabet i kommunen, viser en hurtig optælling, at der siden 2014 er skiftet leder på 12 af de 19 folkeskoler i kommunen, hvis Fjordskolen og 10. Aabenraa tælles med. Alene det seneste år har syv sagt farvel, og lige nu er der fire ledige stillinger: i Bolderslev, Bylderup, Tinglev og Hjordkær.

- Jeg synes også, det er mange, og man kan jo ikke putte ret mange af udskiftningerne ind under pensionering. Det er mange skoler, der står og skal bygge ny erfaring op, siger hun og peger på, at der også på et niveau under skolelederne er sket mange rokader.

- Det er selvfølgelig positivt, hvis det er, fordi de skifter for i stedet for at blive skoleledere, men det giver jo uro alligevel, siger Merete Gissel.