P-pladser nok: Nyt parkeringshus ved historisk bygning skrinlagt

Der bliver alligevel ikke opført et parkeringshus ved Folkehjem, hvor Genforeningsparken bliver til på bekostning af en stor del af parkeringspladsen. Der er rigeligt med pladser, viser undersøgelse.

Aabenraa: Planen var, at der skulle bygges et parkeringshus ved Folkehjem, når opførelsen af Genforeningsparken "spiser" 58 parkeringspladser. Den plan er nu sendt til tælling.

Det er økonomiudvalget, som har vurderet sagen, og med baggrund i økonomi og et manglende behov ikke er gået videre med at erstatte de parkeringspladser, som forsvinder.

Borgmester Thomas Andresen (V), som i kraft af den titel er født formand for Folkehjem, havde nemlig en kongstanke om, at der skulle etableres et parkeringshus lige bag Folkehjem med direkte adgang til huset.

- Der var tre placeringsmuligheder, og den, der blev anbefalet, og også var den økonomisk mest fordelagtige, lå helt ud til Camma Larsen-Ledets Vej, siger Thomas Andresen, som mener, det ville være for langt fra Folkehjem.

- Placeringen umiddelbart bag Folkehjem var den absolut dyreste, fordi vi skulle have spunset (sikret skrænter, red.) for at sikre SOSU-skolen, Sct. Jørgens Kirke og husene omkring, og der ville skulle laves pladskrævende tilkørselsramper, siger Thomas Andresen.