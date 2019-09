P-kaos ved UC Syd: Problemer er størst ved skolestart

AABENRAA: Da Aabenraa Kommune for et par år siden undersøgte behovet for parkeringspladser i byen, var konklusionen, at der er pladser nok til at opfylde behovet.

Men det er ikke nogen garanti for, at der altid er p-pladser lige der, hvor folk gerne vil parkere.

En af læserne, Kirsten Jensen, har gennem Aaben By stillet spørgsmålstegn ved, om der er p-pladser nok i forbindelse med uddannelsesstederne i byen.

- Aabenraa vil gerne være campus by, så må der også være p-pladser nok i nærheden af uddannelsessteder, skriver hun.

Hans Christian Nedobrowsky, der er kommunikationschef på UC Syd, fortæller, at den nye campus i Aabenraa har alle de p-pladser, den er blevet lovet af kommunen.

- I begyndelsen af skoleåret oplever vi, at eleverne kommer i hver deres bil, og nogle må ty til at parkere på dyrskuepladsen. Men længere hen på året er det ikke noget problem, fortæller han.

- Mange af eleverne kommer i praktikforløb, og vi opfordrer også eleverne til at køre sammen. Derfor er der færre biler, når skoleåret først for alvor er i gang.