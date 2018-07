Aabenraa: Der var stor opstandelse i svømmehallen i Aabenraa i fredags, hvor den trofaste morgenbader Tove Rasmussen traditionen tro gav en lille dram til sine morgenbader-venner klokken 6 om morgenen.

Dagen efter fyldte Tove Rasmussen, som i juli blev kåret til årets ildsjæl for hendes utrættelige indsats for Jacob Michelsens Gård, nemlig 90 år, og runde fødselsdage bliver altid fejret med en lille én i bassinet.

Hvad Tove Rasmussen ikke vidste var, at én af morgenbader-vennerne havde en speciel gave med til hende. Peder Meldgaard havde nemlig ikke bare én, men to gaver med til den runde fødselar.

Den ene gave var to forklæder, som havde været i Peders svigerfamilie i 4-5 generationer.

- De er cirka 120 år gamle og dermed perfekte til omgivelserne på Jacob Michelsens Gård, hvor Tove er nøgleperson. Dette med håbet om, at Tove vil bære dem, når hun fremover arbejder frivilligt på gården, var Peder Meldgaards begrundelse for gaven.

Den anden gave var 20.000 kroner ligeledes til Venneforeningen Jacob Michelsens Gård.

- Jeg værdsætter Toves selskab i svømmehallen hver morgen klokken 6, og jeg synes han, at det er et helt exceptionelt stort stykke arbejde, Tove gør for Michelsens Gård. Jeg håber, at jeg med dette bidrag kan bringe yderligere glæde og muligheder til Egnsmuseet, sagde han.

Tove Rasmussen er pt. den ældste morgenbader i Aabenraa svømmehal.