Overforbrug koster syv medarbejdere jobbet på Kongehøjskolen

Kongehøjskolen skal over de kommende tre år spare 3,645 millioner kroner. Det koster i første omgang syv medarbejdere jobbet. Skoleleder påtager sig ansvaret for fejlslagne budgetter.

Aabenraa: Kongehøjskolen brugte i 2016 1,9 millioner kroner mere, end man havde. I 2017 lød underskuddet på godt 1,7 millioner kroner. Et minus på samlet 3,645 millioner kroner, som Aabenraa Kommunes største folkeskole skal have betalt tilbage over de kommende tre år.

Mandag fik det konsekvenser for syv medarbejdere. De blev varslet fyret, og senere i denne måned vil det blive kendt, hvordan resten af pengene skal findes.

- Jeg er rigtig, rigtig ærgerlig over, at jeg skal sige farvel til nogle dygtige medarbejdere. Men det er jo samtidig min opgave at få det til at balancere, siger skoleleder Vibeke Domar, der påtager sig det fulde ansvar for det underskud, der har hobet sig op, siden hun i midten af 2015 tiltrådte. I både 2013 og 2014 kunne Kongehøjskolen overføre et plus på mere end én million kroner årligt.

- Det er mig, der er budgetansvarlig. Det er korrekt, siger hun.