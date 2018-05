Overenskomster og sammenhold blev fejret under de røde faner

Dagens talere

Syv talere var på den officielle liste ved 1. maj-arrangementet i Sønderjyllandshallen.Det var Elisa Bergmann, BUPL, Nanna Bonde, SF folketingskandidat, Reiner Burgwald, sektorformand i FOA, Jens Bundgaard, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aabenraa, Michael Christensen, byrådsmedlem for SF i Aabenraa, Lene Dalsgaard, folketingskandidat for Enhedslisten i Sønderjylland samt Henrik Lüth, folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa-kredsen.



FOA-formand Bent Holm Poulsen fik desuden lov til at holde tale uden for nummer, fordi Henrik Lüth var forsinket.