Kom så, datacentre

Politikerne er glade for datacentre. Derfor skal Apples kommende og Googles måske kommende datacentre følges op af flere. Byrådet vedtog - med Jens Bundgaard Nielsen fra Enhedslisten som eneste undtagelse, da han undlod at stemme - en datacenterstrategi, der skal danne baggrund for at tiltrække yderligere datacentre for at skabe flere arbejdspladser i følgeindustrier og øget bosætning i kommunen. Et af delmålene er, at Aabenraa Kommune i 2022 huser to datacentre i drift, samtidig med at yderligere to er under planlægning.