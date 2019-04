Overblik: 9. aprils faldne blev mindet

Mindehøjtidelighed i Hokkerup. Over 100 mennesker, herunder elever fra Rønshoved Højskole, var samlet for at mindes de to faldne soldater - sergent C.H. Vous og menig J. Jørgensen - ved deres mindesten. Der blev sunget to salmer: ?En lærke letted? og ?Altid frejdig, når du går?. Privatfoto