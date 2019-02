Over 4000 billetter er allerede solgt: Hovednavn aflyser koncert på 90'er festival

Ét af hovednavnene på den første 90'er festival i Aabenraa har aflyst sin koncert. Scooters forsanger skal være forlover til et bryllup den 1. juni og derfor bliver showet afløst af tre danske popbands - blandt andet Infernal, som er kendt for at give den max gas til festivalen.

Aabenraa: Irriterende og kedeligt er nogle af de ord, som arrangørerne af 90'er festivalen "Vi elsker 90'erne" siger om den besked, som den tyske sanger H.P. Baxxter for nylig måtte givedem. Hans bedste ven skal nemlig giftes lørdag den 1. juni, og da han er blevet valgt som forlover, kan han og resten af Scooter ikke komme til Aabenraa og give koncert som lovet. Dermed kommer den nye festival i Aabenraa til at mangle et af sine hovednavne. - Det er da irriterende. Det er det altid, når annoncerede navne bliver aflyst, og der er selvfølgelig nogle gæster, som bliver sure, fordi de har købt billet for at høre det band. Men vi har ikke fået en røvfuld salgsmæssigt, og der er heller ikke så mange, som har valgt at bytte deres billet til én af de andre koncerter, som vi ekstraordinært har tilbudt, forklarer Morten Vilhelm fra Gazzværket, som er medarrangør af "Vi elsker 90'erne" i Aabenraa. Scooter var udråbt til at skulle trække tyskere til Aabenraa den 1. juni, da technobandet flere gange har fyldt store haller til deres koncerter i hjemlandet, men det er bagmanden bag festivalen, Riffi Haddaoui, ikke bekymret for, da der kommer andre bands, som er populære hos det tyske publikum. - Scooter var cremen for mange af de tyske gæster, men nu har vi f.eks. også Eiffel 65 på plakaten, som ikke kommer på turné i Tyskland i år, så jeg er ikke bekymret for den del. Desuden er der også stor interesse for festivalen fra de skandinaviske lande og England, forklarer han.

Disse bands er klar til festivalen Følgende navne er offentliggjort til "Vi elsker 90'erne" i Aabenraa lørdag den 1. juni på Ringriderpladsen:Infernal, Daze, Cascada, Capella, Eiffel 65, Right Said Fred, LondonBeat, N-Trance, Snap, Cut'n Move, Blå Øjne, BoyzLife, Vengaboys, The Real McCoy, DJ Quicksilver, Rob N Raz featuring D-Flex, Giorgio Prezioso og Hit'n Hide.

Det tyske technoband Scooter har måttet aflyse sin koncert i Aabenraa den 1. juni, da forsangeren skal være forlover til et bryllup i Tyskland. Pressefoto

Ned på knæ for Infernal Billetsalget til festivalen nærmer sig de 5000, som var arrangørernes mål fra begyndelsen, og siden Scooters afbud er der blevet solgt mange billetter, fordi det tyske technoband bliver afløst af tre populære danske popnavne i form af Infernal, Cut'n Move og Blå Øjne. - Infernal passer bare så godt sammen med vores publikum, og når vi nu skulle rende i et afbud, er det jo godt nok, at det er i Aabenraa, hvor Infernal ikke før har optrådt på festivalen. De er det bedst liveband, vi har haft med, og jeg måtte også ned på knæ og bede dem om at tage til Aabenraa den 1. juni, for de havde ikke planlagt nogen turné i år. De bliver en fuldblodserstatning for Scooter sammen med Cut'n Move og Blå Øjne. Nu giver vi den en ekstra én over hatten i Aabenraa efter de afbud, siger Riffi Haddaoui. Han er stadig overrasket over den store opbakning, der har været i det sønderjyske til den nye festival. - Det er jo helt vanvittigt, at salget allerede nærmer sig 5000. Det havde jeg slet ikke set komme. Det bliver en kæmpe dag den 1. juni, siger arrangøren.