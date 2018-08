Ovenud tilfreds Mathilde Kramer efter ny dansk rekord ved EM i atletik

Rekord: Mathilde Kramer fra Løjt ved Aabenraa var søndag aften med ved EM i atletik i Berlin, da Danmark havde et kvindeligt stafethold med for første gang ved et stort mesterskab siden 1983. Mathilde og hendes stafetmakkere på 4x100 meter kom desværre ikke videre fra den indledende runde, selvom de kappede næsten et helt sekund af den danske rekord på 44,95 sekunder, som de satte i juli.

Mathilde Kramer blev sammen med Louise Østergård, Ida Karstoft og Mette Graversgaard nummer 11 ved EM i 4x100 meter stafet for kvinder i tiden 44,09 sekunder. Det var en forbedring på næsten et sekund i forhold til den danske rekord på 44,95 sekunder, som kvartetten satte i juli. Tyskland vandt det danske semifinaleheat i tiden 42,34 sekunder.

Potentiale for forbedring

Selvom rekorden blev forbedret markant, så tror Mathilde Kramer stadig, at de kan forbedre rekorden yderligere. Det var nemlig ikke et perfekt løb i forhold til timingen, når depechen skulle gives videre, og de fire piger har samtidig stadig udviklingspotentiale til at kunne forbedre deres løbetider.

Hun ser det derfor heller ikke som urealistisk at kvalificere sig til VM næste år. Det officielle tidskrav er endnu ikke offentliggjort, men sidst var det 44,0 sekunder, og der er der altså kun ni hundrededele af et sekund, som skal skæres fra.

Oplevelsen i Berlin gav derfor også smag og mod på mere og viste de danske kvinder, at de kan præstere, når det for alvor gælder.

- Det store stadion med 65.000 tilskuere på tribunen var glødende. Vi stod ved siden af tyskerne, som var klare hjemmebanefavoritter, og at stå side om side med dem var en kæmpe kæmpe oplevelse, og at vi går ud og gør det så godt, sætter bare prikken over i'et, fortæller Mathilde Kramer.

Det næste store mål for Mathilde Kramer er DM om to uger, inden der er indendørs EM til vinter, hvor hun håber at gøre det godt på 60 meter-distancen.