Otte heste mister jobbet: Naturstyrelsen stopper naturprojekt efter to år

Verdens Skove har trukket sig fra et samarbejde i Bjergskov, fordi Naturstyrelsen har brugt maskiner til at rydde en del af området for brombærbuske. Styrelsen undskylder, at Verdens Skove ikke blev orienteret på forhånd, men hævder, at der lå en aftale om en rydning på et tidspunkt.

Aabenraa: Otte heste bliver nu arbejdsløse. Siden maj 2017 har heste været med til at pleje Bjergskov Plantage syd for Aabenraa ved at holde tilgroningen med brombær nede, men i starten af januar rullede entreprenørmaskiner ind og ryddede en del af arealet for brombær. Det har fået miljøorganisationen Verdens Skove til at opsige det samarbejde, man har haft med Naturstyrelsen og Forsvaret om pleje af arealerne i Bjergskov. - Det gør mig rigtigt ked af det. Vi troede, vi havde et samarbejde og et godt projekt. Og vi har brugt en masse tid i Bjergskov, siger Jan Kunstmann, der er biolog og laver frivilligt arbejde for Verdens Skove, som arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove. Jan Kunstmann har selv lagt mange arbejdstimer i Bjergskov, hvor han har været med til at tilse hestene, holde øje med insekter og planter og vurdere, hvordan dyrene græsser. - Vi har været mange frivillige og er kommet fra hele Danmark. Aarhus, Odense nogle gange også Sjælland, fortæller Jan Kunstmann, der selv er kørt til Aabenraa fra Skanderborg.

Om projektet Bjergskov ligger nær Aabenraa. Området er 33 hektar stort og er en blanding af overdrev, mose, sø og skov. Området er delt op i to dele, hvoraf den østlige del, 13,4 hektar, ejes af Naturstyrelsen, mens resten, den vestlige del, ejes af Forsvaret.

Overdrevet på Forsvarets og Naturstyrelsens areal er i flere år afgræsset i fællesskab med kreaturer gennem en forpagtningskontrakt med en lokal landmand.

Verdens Skove henvendte sig i 2012 til Naturstyrelsen med henblik på et samarbejde for at øge den biologiske mangfoldighed i Bjergskov. I 2016 blev den endelige samarbejdsaftale om forvaltning af naturen i Bjergskov underskrevet.

Det er heste af racen konik, der har været anvendt som supplement til kreaturerne i Bjergskov, fordi det ifølge biolog Jan Kunstmann er en hårdføre race, der kan leve i naturen hele året. Det er en hingst, tre hopper og fire føl, der har arbejdet i Bjergskov.

Sådan så der ud, efter entreprenørmaskiner havde været i gang i Bjergskov. Foto: Jan Kunstmann

Naturstyrelsen erkender fejl Ifølge Naturstyrelsen burde det ikke komme bag på Verdens Skove, at man med maskinel hjælp kunne blive nødt til at rydde arealer. - Det er en fejl af os, at vi ikke på forhånd orienterer vores samarbejdspartnere, herunder Verdens Skove, om, hvornår vi går ud og rydder noget af tilgroningen med brombærkrat i Bjergskov. Det kan jeg kun beklage. Det er ærgerligt, at de ikke har lyst til at fortsætte samarbejdet på grund af lille rydning af 0,3 hektar brombærkrat, forklarer skovrider Inge Gillesberg i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen. - Vi havde håbet, at naturplejen med både kreaturer og heste kunne forhindre tilgroningen for at gavne den artsrige lysåbne natur. Men hestene har ikke kunnet holde brombærrene i skak, lyder det videre. Naturstyrelsen oplyser, at rydningen modvirker tilgroning af overdrevet med blandt andet brombær og understøtter opfyldelsen af Natura 2000-målsætningerne for arealet. Og så har man ifølge styrelsen på et møde i sensommeren 2018, hvor Aabenraa Kommune, Forsvaret, Verdens Skove og Naturstyrelsen deltog, aftalt, at der skulle udarbejdes en plan for rydning af brombær på arealet.

Heste afventer ny opgave Hestene har kun været i arbejde i små to år, men ifølge biolog Jan Kunstmann har man allerede kunnet notere en mindre effekt. - Vi kan se, at hestene græsser på en anden måde, end kvæget gør. De er eksempelvis gået meget hårdt til lysesiv, som køerne ikke er så vilde med, siger han. Det er skuffelsen over, at maskinerne har ødelagt en del af naturen i området og samtidig har fjernet de brombærbuske, som skulle have været hestenes vinterføde, der har fået Verdens Skove til at droppe samarbejde. Og så har det også spillet ind, at mange timers frivilligt er spildt. Hestene får nu et midlertidigt hjem. - Der skal de være, indtil vi finder det helt rigtige projekt, de kan fortsætte i, forklarer Jan Kunstmann.