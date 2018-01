Orienteringsløbere brugte både hjerte og hjerne

Nørreskovens smattede terræn i Aabenraa gav lørdag udfordringer for 27 af Orienteringsklubben OK Syds medlemmer. Alle fik dog navigeret sig frem til mål.

- Det er sport på en anderledes måde. Man kommer til at motionere og nyde naturen på samme tid. Og så skal man koncentrere sig rigtigt meget, for ellers løber man forkert.

- Men jeg løb de samme ruter rundt om Nybbøl og trængte til at prøve noget anderledes. Min far foreslog orienteringsløb, og selv om jeg var lidt skeptisk i begyndelsen, viste det sig at være rigtigt sjovt for mig, fortalte hun og tilføjede:

Aabenraa: - Du kan være en nok så god løber, men hvis ikke du har snilde og kan aflæse et terrænkort inden for kort tid, så har du meget at lære som orienteringsløber.

Det er en sjovere måde at dyrke motion på, for man skal både bruge hjertet og hjernen.

Hjerte og hjerne

Finn Hove er PR-medarbejder og medlem af Orienteringsklubben OK Syd. Interessen for den alternative sportsgren fik han selv, da han for flere årtier siden gik til spejder.

- Dengang havde vi kun et overfladisk kort på fire centimeter, som hverken gav informationer om dybde, moser eller bakker. I dag fortæller kortet mange detaljer, men det gælder alligevel om at koncentrere sig, mens fødderne gør sit arbejde. Det er en sjovere måde at dyrke motion på, for man skal både bruge hjertet og hjernen, fortalte han under lørdagens træning.

Formand for motionsklubben Birger Jønsson er tilfreds med træningernes deltagertal, der typisk lyder på mellem 30 og 50 løbere.

- Men vi har tænkt os at appellere mere til unge og børnefamilier fremover for at få flere fra den aldersgruppe med. Vi kunne godt have tænkt os flere, nu hvor de professionelle Maja Alm og Camilla Pedersen gør os alle stolte.