Lørdag inviterede orienteringsklubben OK Syd til åben træning i Søgård Skov for mulige nye medlemmer.

- Vi havde set, at de annoncerede for det, og så skulle det bare være, siger Mia Jauernik.

Mia Jauernik og familien er til orienteringsklubbens ugentlige træning i Søgård Skov for at se, hvad o-løb går ud på. Klubben har inviteret mulige nye medlemmer til at prøve kræfter med sporten.

Mia Jauernik og flokken går ned igen. Hun kigger undrende på det kort, gruppen har fået udleveret. De havde ellers troet, at de bare skulle følge den røde linje, der går fra post til post. Men den er der kun som en visuel hjælp til at se, hvordan posterne hænger sammen, forklarer Finn Hove.

Søgård: - Jeg er bange for, at det bliver lidt for svært!

Er det mon den vej? Familien måtte flere gange stoppe op for at sikre sig, at de var på rette vej. Foto: Timo Battefeld

En god kombination

Det er noget, Finn Hove kan lide at høre. Han står for at rekruttere nye medlemmer og vil gerne tiltrække familier og tilflyttere. Og orienteringsløb har rigeligt at byde på, mener han.

- Det er en kombination af koncentrationsevne og motion. Familien kan drøfte - er det nu den ene vej, eller er det den anden vej - og man skal bruge hovedet hele tiden. Al respekt for motionsløbere, men der er lidt mere til orienteringsløb, og så kommer man rigtig tæt på naturen, siger Finn Hove.

Lidt bag Mia Jauernik og drengene går Bente Honnens og nyder omgivelserne. Hun har været medlem af OK Syd siden 2013.

- Ja, det er jo ikke noget i forhold til dem, der har været her længst tid. Men det er bare godt at komme ud i skoven og gå. Og så har vi et skønt sammenhold her i klubben, og man bestemmer selv, om man vil løbe eller gå, siger hun.

Hos Team Mia Jauernik begyndte Emil at hænge lidt bagefter.

- Jeg har lige været til fødselsdag, så det er da lidt hårdt lige nu. Og så synes jeg ikke, de er så gode til at finde vej, smiler han.

I alt deltog 36 i lørdagens træning, hvoraf ni var gæster og dermed mulige kommende medlemmer.