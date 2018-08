Aabenraa Sogn mangler i øjeblikket to af fire organister, så gudtjenester må rykkes. Administrationschef håber, nyansættelser falder på plads i løbet af et par måneder.

Aabenraa: De kan ikke spille hurtigere. Til gengæld må de så spille lidt mere, Mogens Damm og Olav Oussoren. De to organister er faktisk nødt til at spille for fire i øjeblikket, da deres to kolleger i Aabenraa Sogn, Juliane Ilgner og Carmen Breckau, er rejst. Ilgner for at følge sin mand til Roskilde, hvor han skal være domorganist, Breckau for at gå på konservatoriet i Esbjerg.

- Ja, Mogens og Olav er på lidt mere end fuld tid i øjeblikket, og så må vi også gøre brug af vikarer, forklarer Morten Hansen, administrationschef i Aabenraa Sogn, der dog alligevel har været nødt til at rykke lidt rundt på tingene. For at få puslespillet til at gå op, er søndagsgudstjenesten i både Høje Kolstrup Kirke og Sct. Jørgens Kirke blevet rykket. Så kan Mogens Damm nemlig nå at spille begge steder.