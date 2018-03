- Det er cirka 30 procent af det, vi samler ind i Tinglev, så det er en markant nedgang. Normalt afviger de enkelte år måske med et par hundrede kilo, så det er en klar indikation af, at det, Arwos har samlet ind, ikke var røget til forbrændingen men til os, Røde Kors eller andre, der har containere i Tinglev, siger Ulrick Steffensen.

Det svarer til at tage brødet ud af munden på genbrugsbutikkerne, mener Ulrick Steffensen, socialøkonomisk virksomhedsleder i 4plus Sønderjylland, som er en del af Blå Kors. I ordningens forsøgsperiode i Tinglev har han oplevet, at folk har smidt markant mindre tøj i hans containere i byen, og han melder om en nedgang på cirka 2,8 tons tøj og tekstiler i forhold til året før.

- Vi får lavere indtjening og dermed færre penge til at hjælpe dem, vi prøver at hjælpe, siger Ulrick Steffensen.

- Dermed bliver størstedelen af tøjet stadig brugt til det, der oprindeligt var meningen, i stedet for at alt bliver trevlet op. Så set fra et miljøperspektiv hænger den nye ordning heller ikke sammen, siger Ulrick Steffensen.

- Alt, hvad vi får ind - ikke kun det vi sælger i genbrugsbutikkerne - tjener vi penge på. Det gælder også affaldstøjet lige som Arwos, og store mængder tøj sælges til udlandet, hvis det ikke kan sælges i Danmark. De 126 tons, Arwos siger man skal have ind, for at ordningen løber rundt, ville kunne indbringe indsamlingsorganisationerne omkring 500.000 kr. på vægten alene, og endnu mere hvis vi kan sælge noget af det i vores butikker, siger Ulrich Steffensen, som vurderer, at omkring 25 til 30 procent af det tøj, han normalt får ind, er i så dårlig stand, at det ikke kan bruges til beklædning. Resten kan bruges i Danmark og udlandet.

Arwos har vurderet, at 11 procent af det, forsyningsselskabet har samlet ind i forbindelse med forsøget i Tinglev, kunne være blevet solgt i en genbrugsbutik. Men alt brugt tøj og brugte tekstiler har værdi for indsamlingsorganisationerne, understreger Ulrich Steffensen.

- Vi er stærkt afhængige af at få de tøjleverancer. Det er dem, vi tjener alle vores penge på, som vi bruger på socialt arbejde i Aabenraa Kommune. Hvis de indtægter bliver taget fra os, står vi med håret i postkassen. Efter min mening er det her en skandale, siger formand i Røde Kors Aabenraa, Gitte Jarlnæs.

Sorterer i forvejen

Kirkens Korshær i Tinglev har også mærket til den nye ordning, fortæller formand Birthe Callesen.

- Ind imellem er der faktisk ikke rigtig noget tøj i vores container. Jeg synes da sådan set, det er lidt uretfærdigt, for det er lidt nemmere, når man som Arwos har lønnet personale, siger hun.

I bund og grund finder hun ordningen meget sympatisk.

- Det er rigtig fint med mere genanvendelse. Men vi sorterer i forvejen alt det, vi ikke kan sælge, og kører det selv ud på genbrugspladsen, så Arwos kan overtage det. Derfor virker det måske lidt unødvendigt, og jeg kan godt frygte, at folk finder det for fristende at smide alt tøjet, også det vi kan sælge, i posen til Arwos, siger Birthe Callesen.

Men der er plads til både genbrugsbutikkerne og Arwos på markedet for genbrugstøj, mener Christian Udby Olesen, direktør i Arwos. I artiklen "Arwos: Det handler om det store perspektiv", som du kan læse andetsteds på jv.dk, udtaler han blandt andet:

- Jeg tænker, at det gælder om det helt store perspektiv, nemlig at vi skal øge mængden af genbrug i samfundet så meget som overhovedet muligt, så vi minimerer vores miljøbelastning. Dernæst arbejder vi hele tiden på at minimere omkostningerne for vores kunder i hele kommunen og på at gøre det så nemt som muligt at genbruge.