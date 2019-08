Færre virksomheder i Aabenraa Kommune tror på øget omsætning, og der er fortsat problemer med at rekruttere arbejdskraft.

- Men det er svært på nuværende tidspunkt at sige, hvad den faldende optimisme skyldes, fortsætter han.

- Vi er på linje med det, der også viser sig på landsplan med hensyn til forventninger om faldende omsætning, siger Henrik Kærgaard, der er chef for jobcentret i Aabenraa Kommune.

Jobcentrets virksomhedsbarometer for første halvår 2019 viser, at andelen af virksomheder i Aabenraa Kommune, der forventer øget omsætning, er på 38 procent. Det er 11 procentpoint lavere end målingen for andet halvår 2018.

Kim Brandt (S) er næstformand i arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune, og ved at kigge på Aabenraa Jobcenters halvårlige virksomhedsbarometer kan han konstatere, at færre virksomheder i kommunen tror på øget omsætning.

Aabenraa: - Erhvervslivet har kørt i et meget højt gear i flere år, og på et tidspunkt vil udviklingen gå langsommere. Det er måske der, vi er nu.

Ejler Schütt, formand for arbejdsmarkedsudvalget

Vi har måske nået toppen rent omsætningsmæssigt, og det kan skyldes, at folk sparer mere op.

Virksomhedsbarometret viser også:At andelen af virksomheder, som forventer at ansætte medarbejdere, ligger stort set på samme niveau som andet halvår 2018. At andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever de kommende seks måneder er stort set på niveau med undersøgelsen fra både første og andet halvår 2018, hvilket vil sige 15 procent.

Folk sparer op

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune har en teori om, at folk i stigende grad er begyndt at spare op.

- Vi har måske nået toppen rent omsætningsmæssigt, og det kan skyldes, at folk sparer mere op i stedet for at bruge penge på kort sigt, siger Ejler Schütt (DF).

Virksomhedsbarometret viser også, at mange virksomheder fortsat har udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. 45 procent af de virksomheder, der har ansat medarbejdere, har haft vanskeligheder med at få besat opslåede stillinger. Det er en stigning på 15 procentpoint i forhold til andet halvår 2018.

I Aabenraa Jobcenters undersøgelse for første halvår 2019 har 216 virksomheder i kommunen deltaget, og virksomhederne i barometret omfatter sammenlagt 3201 medarbejdere svarende til 13,6 procent af arbejdspladserne i kommunen.

I forbindelse med virksomhedsbarometret har Aabenraa Jobcenter også udarbejdet et jobbarometer. Her kan man se, hvor der er gode og dårlige beskæftigelsesmuligheder. Inden for sundheds- og byggefagene er der decideret mangel på arbejdskraft, mens der er gode beskæftigelsesmuligheder inden for service-, transport- og håndværksfag.

På medie- og IT-området er der dårlige beskæftigelsesmuligheder, mens der er overskud på ufaglært arbejdskraft.