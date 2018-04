Oprykningsfesten er udsat et år

Selv om man kunne sige en helt masse klogt om, at det ville have været godt at rykke op i et år, hvor den bedste række udvides med to hold, og at der jo står en arena klar i Aabenraa, der råber på ligahåndbold, så er det nok meget godt. Det der med endnu en sæson i 1. division.

Det kan man ikke engang ærgre sig over. Over tre kampe var ligabundproppen Ajax København sønderjyderne overlegne. Måske ikke med den forskel på 13 mål, der var i onsdags, og de 38-26, der stod på måltavlen lørdag, da champagnen flød i den - set med sønderjyske øjne - forkerte ende af banen. Men forskel var der. I fysik, hurtighed, vilje.

Da halspekeren under en timeout omkring midtvejs i første halvleg forklarede, at der skulle forlænget spilletid til i tilfælde af uafgjort, sad man allerede og tænkte, at det var da en spildt oplysning.

- Man kan jo se på Ajax, hvad det betyder at have haft et enkelt år i ligaen. Hvor meget det giver, sagde SønderjyskE-træner Olivera Kecman, der kunne se sit hold lægge ok fra land i forsvaret, men der var igen hverken saft eller kraft i bagskytterne, og så begyndte det stille og roligt at smuldre.

SønderjyskE har allerede forlænget kontrakterne med grundstammen af spillere, der undervejs i sæsonen har vist, at der er ligapotentiale i dem, men indsatsen har været for ustabil. Det så man igen lørdag, hvor det - sat på spidsen - kun var Celina Hansen, der kunne forlade banen med oprejst pande.

Endnu mere pres på

- Jeg er ikke i tvivl om, at de her spillere kan, men de er stadig unge, og de har ikke været gode til at være under pres. Du kunne jo se, hvordan de reagerede på, at hallen i Aabenraa var fuld i onsdags. Så det er godt, de får et års erfaring mere, mente Olivera Kecman, der understregede, at der virkelig bliver pres på den kommende sæson. For da er det kun ét hold, der rykker direkte op, og den plads vil sønderjyderne gå benhårdt efter.

De nuværende spillere kommer dog ikke til at kæmpe alene. Nu kan Kecman, der jo også er sportschef, nemlig endelig komme til at gå ind i de afgørende forhandlinger med de spillere, hun håber kommer til at forstærke truppen.