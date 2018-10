Oprykningsdrømme begynder at ligne et mareridt for SønderjyskE-træner

For os handler det bare om at få det bedste ud af det, at tage det kamp for kamp.

Ødelagt korsbånd

Senest gik det galt i Vrå for halvanden uge siden. Den nytilkomne Camilla Aastrup blev skadet i opgøret mod Vendsyssel, og resultatet af undersøgelserne var noget nær det værst tænkelige: Hun har ødelagt det bageste korsbånd i sit ene knæ.

Dermed er stregspilleren formentlig færdig for denne sæson og det efter bare to kampe for sin nye klub efter ankomsten fra Fredericia. Hun føjede sig dermed til rækken af spillere, der er ude i kortere eller længere tid, hvilket har fået træner Olivera Kecman til at justere på ambitionerne.

- For os handler det bare om at få det bedste ud af det - at tage det kamp for kamp, siger hun.

Helt galt er det på stregpositionen. Tre spillere har Kecman til netop den plads på holdet, men alle er skadet, og hvad værre er, ved ingen, hvornår førstevalget på positionen og holdets anfører, Helene Løjborg, vender tilbage.