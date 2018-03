Opråb til ministre skal redde Roberts juletræer

- Jeg kan simpelthen ikke se meningen i det, siger Sommerlund, der sætter sin lid til, at det kan lykkes at overbevise politikerne på Christiansborg om, at juletræer skal sidestilles med landbrugsdrift og ikke skovdrift, som det er tilfældet i dag.

For Robert Sommerlund, ejer af en landbrugsejendom ved Hovslund, betyder den regel, at han kun vil kunne dyrke juletræer på 2,2 af sine 17 hektar jord, når en dispensation udløber. Det vil tvinge ham til at opgive den årlige produktion på knap 9000 træer.

Brancheforeningen Danske Juletræer foretog på et tidspunkt en anonym undersøgelse, der viste, at 75 juletræsproducenter i større eller mindre grad er ramt af naturbeskyttelseslovens paragraf 18, der forbyder plantning af juletræer i et bælte på 100 meter fra fortidsminder beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der er ifølge Kulturmininisteriets hjemmeside cirka 33.000 fredede fortidsminder i Danmark - heraf er 22.000 gravhøje.

Ifølge Robert Sommerlund gør det sagen endnu mere uforståelig, at 100 meter-reglen også gælder, selv om gravhøjene ikke længere ligger der. Han studser desuden over de mange gravhøje, der er vokset helt til, selv om en lodejer har pligt til at sørge for, at de ikke gør det. - Den regel håndhæves jo overhovedet ikke, siger han og mener, det bare fremhæver det groteske i sagen.

DF'er er i gang

Når Esben Lunde Larsen modtager mailen fra LandboSyd, vil juletræsproducenternes problem ikke være ukendt for ham. Dansk Folkepartis Pia Adelsteen, der kommer fra Mariager, hvor der også er mange gravhøje og juletræer, har gennem længere tid forsøgt at få svar på, hvorfor reglerne er, som de er.

- Og jeg har godt nok fået mange besynderlige svar. Det giver jo ingen mening, at man ikke må dyrke juletræer i bæltet på de 100 meter, men gerne majs, ligesom der ikke har pligt til at holde bevoksningen nede, hvis man lader det stå som naturgrund, siger hun og håber på, der er et gennembrud på vej:

- Jeg tror, det er ved at gå op for ministeren, at det er noget, der er værd at kigge på, så vi har en aftale om et møde. Jeg forventer, det snart kommer i stand, siger DF'eren, der hilser det velkomment, at LandboSyd nu også går ind i sagen:

- Det er fint, at vi er flere, der tager fat i det - for den regel er virkelig noget fjolleri, understreger hun.