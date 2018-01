Opråb fra kommunal leder: Hvem vil være dagplejer?

For tredje år i træk er antallet af nyfødte i Aabenraa Kommune steget. Det har givet job til ti nye dagplejere, og der er brug for endnu flere.

I Rødekro er der stadig brug for én mere, og så har hun i lang tid forgæves søgt med lys og lygte i Aabenraa by.

Men det går den rigtige vej. For tredje år i træk er antallet af nyfødte i Aabenraa Kommune steget, efter man ramte et absolut lavpunkt i 2015 med kun 470. I 2017 blev der født næsten 100 flere - nemlig 569.

Fra fire til fem

- Vi har haft stillingerne slået op rigtigt længe. Nu er vi ved at lave en kort film, hvor man kan høre om, hvordan det er at være dagplejer, og som vi kan linke til på vores stillingsopslag. Samtidig overvejer vi at lave nogle informationsaftener, ligesom vi gerne kommer ud, hvis nogen overvejer at blive dagplejer, men måske er i tvivl om, hvorvidt deres hus kan bruges til det, forklarer Lene Reese.

For at kompensere for de manglende hænder har flere af dagplejerne i distrikterne Brundlund, Rugkobbel og Høje Kolstrup fast fem børn, hvor normen ellers er fire.

- Vi klarer os indtil videre, men vi har ikke kunnet give alle dem, der har haft dagplejen som førsteprioritet, en plads, siger dagplejens leder.