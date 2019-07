Den lille festival i Hellevad solgte cirka 1000 billetter fordelt på to dage, hvilket er tæt på udsolgt. Mange gæster kommer hvert år for at hygge sig og høre musik.

- Vi er med hvert år, og der kommer flere til vores selskab senere på dagen. Det er hygge og god musik. Og senere på dagen vil vi da også danse, for det hører sig til, slog de to veninder fast.

Ved et bord sad de to veninder Anette Mickelborg fra Videbæk og Ninka Eriksen fra Hellevad.

Ægte westernstemning

Tæt ved indgangen stod en kæmpe autocamper, og indendørs var indrettet et rigtig saloon. En tidslomme, som fik tankerne tilbage til dengang westernfilm hørte til lørdagshyggen i fjernsynet.

Mens Johnny Cash' dybe stemme lød fra højttalerne, var Anette Schmidt og Stephanie Hafke klar til at servere øl og andre drikke til dem, som faldt forbi. Med et lokkende vink blev journalisten også inviteret på en lille skarp, men han måtte skuffe de to bartendere med, at han var på arbejde.

- Det er en dejlig vogn med et ægte miljø, og så er der god plads til folk, sagde bartenderne om vognen.

Mens amerikansk kultur oste ud af saloon-vognen, lød der tysk kopimusik fra en lille bar i nærheden. Og samtidig kunne man høre musikken fra scenen på pladsen, så disse lydindtryk blandet sammen gav en ægte festivalstemning.

Tilbage på pladsen var frivillige i det store telt i gang med at forberede lørdagens fællesspisning. Maden blev leveret af det lokale Hotel Kløver Es, og 250 havde meldt sig til at spise med.