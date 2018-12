Efterlysning: Den patient der tidligt torsdag morgen var gået fra Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er fundet i god behold. Det skriver Syd- og Sønderjyllands politi på Twitter.

Manden havde klokken 06.15 forladt sygehuset, og politiet skrev i deres tweet, at de var bange for, at han kunne finde på at tage sig selv af dage. Omkring klokken 11.30 torsdag blev Mads dog fundet i god behold.

Politiet takker for alle henvendelserne.