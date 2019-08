Opdateret: Folketingskandidat frikendt for at stå bag falsk Facebook-profil

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi havde allerede tilbage i 2017 lukket efterforskningen i sagen, da en yngre mand tilstod, at det var ham, der havde misbrugt sin adgang til Tietje-familiens emails og oprettet profilen. Kaare Solhøj Dahle lod sig dog ikke overbevise om Tiejtes uskyld i sagen og valgte derfor sammen med sin advokat, Karoly Németh, at ty til et civilt søgsmål.

Sagen var blevet bragt i retten af Tietjes tidligere byrådskollega, løsgænger Kaare Solhøj Dahle, der følte sig chikaneret af, at Laursen-profilen blandt andet havde sammenlignet ham med terroristen Anders Breivik og skrevet, at "han er sikkert både ond ved børn som dyr".

Det var den afgørende ordlyd i dommen, der onsdag klokken 12 blev afsagt i Retten i Sønderborg, hvor venstrepolitiker i Aabenraa Byråd Philip Tietje i en civil retssag stod over for et krav om, at han skulle anerkende, at han stod bag en falsk Facebook-profil ved navn "Jeppe Laursen".

Sort på hvidt

Onsdagens dom bragte naturligvis lettelse hos Philip Tietje. For selv om han hele vejen igennem har holdt fast i, at der ikke var hold i Kaare Solhøj Dahles anklager, har den over to år lange sag tæret på den 42-årige politiker og familien, ligesom han er sikker på, det har skadet hans nyligt overståede folketingsvalgkamp.

- Jeg mener fortsat, det er en grotesk sag, som burde være blevet afvist. Men når den nu ikke blev det, så er det her jo næsten bedre: At få en frifindelse sort på hvidt. Nu må vi sige, at det er fuldstændigt godtgjort, at jeg ikke havde noget med det at gøre, siger Philip Tietje om den 42 sider lange domsudskrift, hvor dommer Peter Ulrik Urskov lægger afgørende vægt på, at den ven af Tietje-familien, der tilstod at stå bag profilen, i februar i fjor blev kendt skyldig i udåden og fik en bøde på 5000 kroner.

Af politiets afhøring af ham, der også indgår i domsudskriften, fremgår det, at han oprettede profilen, efter at Kaare Solhøj Dahle havde blokeret ham på Facebook efter et par ophedede diskussioner, fordi han stod i klar opposition til det tidligere Dansk Folkeparti-medlems "fremmedfjendske holdninger", som han betegnede det i sin forklaring til politiet.