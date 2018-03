Opblomstringen er kun lige begyndt i Årets Landsby

Felsted har gennemgået en umanerlig positiv udvikling de seneste år. Med det relativt nye medborgerhus, Damms Gård, som omdrejningspunkt er der sat blus på fællesskabet med fællessang, foredrag, kurser og læsegrupper, og i forsamlingshuset spiser man sammen en gang om måneden. Det er dog langt fra nok for de driftige folk i Felsted, der har planen for de næste mange år klar.

Kåringen som Årets Landsby får bestemt ikke borgerne i Felsted til at hvile på laurbærrene.

Hvor mange måske ville puste ud og læne sig tilbage i fuld forvisning om, at det hårde arbejde nu er veloverstået, så er prisen snarere en tilskyndelse til at fortsætte den positive udvikling. Den tog for alvor fart med en ambitiøs udviklingsplan tilbage i 2009, som blandt andet førte til, at Felsted fik et nyt samlingssted, medborgerhuset Damms Gård på Gråstenvej. Nu handler det bare om at holde momentum.

Derfor er byens lokalråd, Felsted Borgerforening, klar med et tillæg til den eksisterende udviklingsplan, så der nu er planer, der rækker helt ind i 2025. Konkrete initiativer skal gøre Felsted til "et forbillede for fremtidens bæredygtige landsby". De tæller eksempelvis fælleskalender, et aktivitetsblad, flere arrangementer der yderligere styrker sammenholdet - det kan være sønderjysk kaffebord og spilaftener - og en nytænkning af den kollektive trafik.

- Det har vi arbejdet på det sidste års tid, og det er nu givet videre til politikerne i Vækstudvalget for Land og By. Vi har lavet det som et tillæg til den eksisterende udviklingsplan fra 2009, fordi der stadig mangler at blive realiseret nogle projekter i den, siger formand i borgerforeningen gennem de sidste syv år, Hans Jørgen Nissen.