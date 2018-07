Ond cirkel i søerne: Rottebekæmpere kan ikke følge med

Aabenraa Kommune opfordrer til, at man lader være med at fodre ænder.

Aabenraa: - Fodring af ænder forbudt på grund af rottebekæmpelse.

Det er ordlyden på to skilte, der er placeret ved Slotsmøllesøen i Aabenraa, og opfordringen fra kommunen til alle, er da også helt klar.

- Man skal holde op med at fodre ænder, siger Irene Hørlyck, der er miljømedarbejder i Aabenraa Kommune.

- Vores rottebekæmpere har et stort problem med Slotsmøllesøen. Der er for mange rotter ved søen, fordi der ligger for meget brød i vandet. Det er værst i Slotsmøllesøen, men det gælder flere søer i kommunen, fortsætter hun.

Problemet er, at der lige nu er så mange, der fodrer ænder, at ænderne ikke kan nå at spise alt brødet. De brødrester, som ænderne ikke spiser, tiltrækker til gengæld så mange rotter, at rottebekæmperne ikke længere kan følge med. Og det brød, som rotterne ikke når at spise, ligger sig som forurening i vandet.