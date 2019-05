Omstridt specialskole: Nu er indeklimaet i orden

Der har samlet været over 500 deltagere ved de to offentlige rundvisninger på Fjordskolen torsdag i sidste uge og i mandags. De blev blandt andet vist rundt i gymnastiksalen, hvor der i 2016 blev konstateret en forhøjet mængde svampesporer i luften, men nu er der ikke noget at komme efter, har en rapport fra Teknologisk Institut netop slået fast. Foto: Timo Battefeld

Målinger foretaget af Teknologisk Institut 25. april viser, at der ikke længere er for mange skimmelsvampesporer i luften på den renoverede Fjordskolen. Formand kalder det glædeligt, men forventer, at måling følges op, når eleverne er rykket ind.

Kruså: - Det er en nedslidt skole, man ikke vil anvende til andre grundet skimmelsvamp. - Bygningerne er slidte, nogle lokaler indeholder skimmelsvamp, og tagkonstruktioner skal udskiftes. - Der skal også garanteres ordentlige fysiske rammer for Fjordskolens elever uden utætte tage eller skimmelsvamp. Der er sagt og skrevet meget om de målinger fra 2016, der viste, at der i få lokaler på den tidligere Kruså Skole, som Fjordskolen skulle flytte ind i, var forhøjede forekomster af skimmelsvampsporer.- De steder, hvor det har vist sig, at der er problemer, udbedrer vi det i forbindelse med ombygningen, forklarede formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V), dengang og garanterede, at tingene ville være i orden, inden man begyndte at flytte eleverne fra Aabenraa til Kruså.

Prøverne Ifølge Teknologisk Instituts rapport fra målingerne foretaget 25. april, er der foretaget 20 prøver indendørs. Flest er taget i nordfløjen, som var det sted, hvor der i et par af klasseværelserne tilbage i 2016 blev fundet en forhøjet forekomst af svampesporer.

Den 21. og sidste prøve, der er brugt som reference, er taget udendørs ved skolen.

Instituttet gør opmærksom på, at målingerne er behæftet med en vis usikkerhed angående eventuel skjult skimmelsvampevækst, men "henset til de foretagne renoveringer og ombygninger siden forrige undersøgelser og målinger er der dog ingen indikationer på, at der forekommer skimmel i bygningskomplekset", lyder vurderingen.

Det giver tryghed Og det er kommet til at holde stik. Aabenraa Kommune har netop modtaget resultatet af de 20 målinger, Teknologisk Institut foretog 25. april, og her lyder konklusionen, at "de foretagne foranstaltninger for så vidt angår renovering og rengøring har haft den ønskede effekt". Sammenlignet med indholdet af skimmelsporer i udeluften omkring skolen og på andre skoler uden gulvtæpper ligger "de konstaterede skimmelsporemængder i indeluften i Kruså Skole pænt under niveau", står der videre. Det glæder formanden for Fjordskolen, Mette Larsen. - Det er dejligt, for jeg tænker, at det giver både medarbejdere og forældre en tryghed, de har brug, lyder det fra formanden, der dog ikke mener, sagen helt kan lukkes med de nye resultater.

Det vil være rimeligt Hun har nemlig i rapporten hæftet sig ved, at målingerne er foretaget, inden ventilationsanlægget blev sat i gang. - Jeg ser positivt på det, der er kommet frem nu, men jeg håber, at man er villig til at lave en ny måling, når skolen først er taget i drift. Måske en måling igen i januar/februar og en ved næste skoleårs slutning. På den måde vil alle kunne føle sig helt trygge, og det er virkelig, virkelig vigtigt, mener Mette Larsen. Et synspunkt, hun bakkes op i af næstformanden i børne- og uddannelsesudvalget, socialdemokraten Povl Kylling Petersen. - Det vil give mening og kun være rimeligt, så jeg tror da, at det er noget, forvaltningen vil gøre helt af sig selv, siger han.

Formand vil vente Det skal han dog ikke regne med. Kirsten Nørgård Christensen er i hvert fald ikke umiddelbart indstillet på bare per automatik at bruge penge på flere målinger. En måling, som den, Teknologisk Institut netop har foretaget med prøvetagning 20 steder, løber op i 70.000 kroner. - Der er intet, der nu indikerer, at tingene ikke er i orden, så jeg mener ikke, vi skal gøre mere, siger Kirsten Nørgård Christensen, der dog naturligvis har tænkt sig at agere på det, hvis det viser sig, at indeklimaet er dårligt. - Det er ikke anderledes, end hvis andre skoler henvender sig med problemer med indeklimaet, siger hun.