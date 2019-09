Omstridt kunstværk må vente endnu længere efter 12 år på lossepladsen: Flytning er alt for dyr

De 350.000 kroner, der er sat af til at genrejse det omstridte kunstværk Telemuren ved Arena Aabenraa, er langt fra nok. Det viser sig, at prisen snarere lander på op mod 1,6 millioner kroner. Det har fået kultur- og fritidsudvalget til at sparke sagen til hjørne.

Aabenraa: Historien om Telemuren synes aldrig at få sin ende. I 12 år har det omstridte kunstværk, som er udført af den svenske billedhugger Ulla Viotti, været gemt af vejen på en genbrugsplads i Sdr. Hostrup. Igennem årene har der været tilløb til at få den genplaceret ved rådhuset i Aabenraa, men tidligere i år blev det så slået fast, at den nye placering skulle være syd for Arena Aabenraa parallelt med Dronning Margrethes Vej. Det var indtil, kultur- og fritidsudvalget hørte prisen på projektet. Den lander nemlig på mellem 1 og 1,6 millioner kroner, og det er en del mere end de 350.000 kroner, der i sin tid blev sat af til genplaceringen. - Det er rigtig mange penge, og det er også for mange penge. Jeg kan ikke på stående fod sige, at jeg kan eller vil finde penge til at sætte Telemuren op, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).

Fundering koster Derfor har udvalget sparket sagen til hjørne og godkendt forvaltningens indstilling om, at genplaceringen skal indgå i kommunens budgetlægning "ved førstgivne lejlighed". - Om det så bliver allerede i år eller senere, det vil vise sig. Det er ikke helt afklaret, siger Lars Kristensen. De relativt høje anlægsomkostninger skyldes blandt andet områdets jordbundsforhold, som kræver ekstra fundering. Men direktør på området, Stig Werner Isaksen, forklarer, at det vil blive dyrt, uanset hvor man stiller muren. - Det er ikke så dyrt at få den transporteret og stillet op. Men den er enormt tung, og det vil sige, at der skal laves en meget kraftig fundering under. Det er det, der koster. Og det er jo egentlig ærgerligt, for det betyder, at vi kommer til at bruge pengene på noget, man ikke kan se, siger han.

Havde nok ladet den ligge De 350.000 kroner, der dengang blev afsat, var en del af nogle penge, der pludselig dukkede op fra en særtilskudspulje på finansloven for to år siden. - Vi havde jo endnu ikke regnet på, hvad det ville koste, men vi troede, det ville være i det prisleje. Havde vi vidst, at det ville blive så dyrt, havde vi nok ladet den ligge. For det har jo skabt nogle forventninger og forhåbninger, og det er også fair nok, siger Lars Kristensen. Personligt mener han, at det vil "give god mening" at få Telemuren op igen. - Vi har et ansvar for at få den op. Men det er ikke nu, vi har pengene til det, siger Lars Kristensen.