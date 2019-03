Omstridt kunstværk klar til at bytte skammekrog ud med stort idrætsanlæg

Nu er Telemuren efter 12 års opmagasinering få skridt fra at blive genplaceret ved arenaens boldbaner. Kunstner har sagt god for det.

Aabenraa: I snart 12 år har Telemuren, der er udført af den svenske billedhugger Ulla Viotti, været gemt af vejen, men nu skal det endegyldigt være slut.

Når kultur- og fritidsudvalget mødes tirsdag, skal medlemmerne tage stilling til en genplacering af Telemuren, som i 2007 måtte vige for byggeriet af Lagkagehuset. Der er lagt op til, at Telemuren får hjemme syd for Arena Aabenraa parallelt med Dronning Margrethes Vej.

Og udvalgsformanden tror på, at års tovtrækkeri om placeringen nu kan ende.

- Jeg har da også sagt til forvaltningen, om det ikke burde være i min tid, vi fik placeret Telemuren. Nu er der blevet lavet et grundigt forarbejde, og det vægter meget for mig, at kunstneren og Billedkunstrådet har været med ind over placeringen, siger Lars Kristensen (V).

- Vi har ikke drøftet det i udvalget endnu, men jeg tror, der er gode odds for den ny placering, så vi kan få sagen afsluttet på en god måde, fortsætter han.