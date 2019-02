Omrejsende tøjcirkus rammer snart grænselandet - men kun for en kort bemærkning

Aabenraa: Torsdag den 28. februar åbner der en ny butik i Aabenraa på 1200 kvadratmeter, og ifølge indehaverne er det Danmarks største outlet med børnetøj. Butikken Outletland kommer til at ligge mellem Petworld og Jem & Fix på Langebro, men det bliver kun for en kort bemærkning.

- Konceptet er, at vi skifter by efter en måned, så man kan roligt kalde os for et tøjcirkus, siger Daniel Rodriguez fra Outletland.

Det omrejsende tøjcirkus har efterhånden rejst land og rige rundt i halvandet år, og lige nu befinder Outletland sig i Odense.

- Kunderne har taget godt imod os. Det vækker nysgerrighed, når vi kun er i de forskellige byer i en måned, siger Daniel Rodriguez.

- Vi har indtil videre været rigtig glade for Aarhus, Odense, Holstebro og Næstved, men der har ikke været nogle dårlige byer, og det hele er efterhånden blevet større og større, fortsætter han.