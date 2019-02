Omrejsende tøjcirkus åbnede: Kvinder stod i kø for at få fyldt børneskabet

Aabenraa: - Mænd kan sådan set godt købe børnetøj, men min kæreste får ikke lov til det.

Katrine Lage fra Padborg var blandt de omkring 100, næsten udelukkende kvinder, der torsdag formiddag stod klar, da Danmarks største pop-up-butik med børnetøj åbnede i Aabenraa.

- Jeg har to børn, der skal have noget tøj, selv om de egentlig ikke mangler noget, sagde Katrine Lage få minutter, før døren åbnede til Outletland.

Allerede en halv time før åbningen klokken 10.00 stod et par håndfulde kvinder og enkelte børn og ventede på, at døren skulle åbne. Der var kun ganske få mænd, så der er ingen tvivl om, hvem der primært står for indkøb af børnetøj.

Der var også enkelte tyskere, der havde taget turen til Aabenraa, og som så frem til at gøre et godt køb.