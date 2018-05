Omdiskuteret specialskole kan komme til at stå tom i ni måneder

Det var oprindeligt planen, at Fjordskolen skulle have stået klar til indflytning denne sommer, men flere ting har forsinket projektet, så bygherren nu først har afleveringsfrst til oktober. Arkivfoto: Jan Sternkopf

Tirsdag skal børne- og uddannelsesudvalget beslutte, hvornår Fjordskolen skal flytte til Kruså. Flertal hælder til at vente til næste sommer, selv om ekstraudgifter løber op over én million kroner.

Aabenraa: Allerede 31. august vil terapibadet ved den nye Fjordskolen i Kruså være færdig. Knap to måneder senere - 22. oktober - vil resten af Aabenraa Kommunes nye specialskole stå klar til indflytning. Der kan imidlertid komme til at gå næsten ti måneder mere, før den første elev bliver kørt op foran hoveddøren. Tirsdag skal politikerne i børne- og uddannelsesudvalget nemlig tage stilling til, hvornår de tre nuværende matrikler i Aabenraa skal rømmes til fordel for Åbjerg 8B, og indstillingen fra skolens leder, Ditte Ellehauge Fjord-Larsen, er entydig: Det er af hensyn til eleverne bydende nødvendigt, at alle både indendørs- og udendørs faciliteter er helt på plads, og da erfaringerne fra både Kongehøjskolen og Lyreskovskolen viser, at der er brug for god tid til en flytning, anbefaler hun, at det sker hen over sommerferien 2019.

Forvaltning foreslår to etaper I sagsfremstillingen til udvalgsmødet indstiller børne- og skoleforvaltningen, at flytningen sker i to etaper - at Skolevænget flytter i juleferien 2018, mens eleverne på Posekær flyttes i sommerferien 2019.



Det sker med begrundelsen, at kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ikke mener, der er fagligt belæg for at konkludere, at det ene tidspunkt for en flytning er bedre end det andet. Dog vurderes det, at det for eleverne på Posekær vil være mest optimalt i forbindelse med en sommerferie.



Flyttes der i de foreslåede etaper, vil ekstraomkostningerne løbe op i 629.000 kroner - altså knap 900.000 kroner mindre end en samlet flytning hen over sommerferien 2019.

S vil holde løfte Skoleforvaltningen har været ved at regne på, hvad det vil koste først at flytte næste sommer. Ekstraregningen i forhold til at flytte i den første ferie efter overtagelsen, juleferien, vil løbe op i 1,15 millioner kroner. Penge, som Povl Kylling Petersen, socialdemokrat og næstformand i udvalget, ikke er i tvivl om, skal findes. - Vi gav i valgkampen et løfte om, at skolen skulle flyttes samlet og i forbindelse med en sommerferie. Vi nåede det ikke til 2018, så nu må det blive 2019, siger Povl Kylling Petersen, der her også taler på vegne af udvalgskollegaen og partifællen Erik Uldall Hansen. En holdning, Enhedslistens medlem af udvalget, Jens Bundgaard, bakker 100 procent op om: - Flertallet har lovet en mindst lige så god eller bedre skole, og for mig at se hører en god start til det løfte. Så skolen skal have tid til at gøre det ordentligt.