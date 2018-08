Omdiskuteret jollehavn på banen igen: Ny lokalplan er på vej

I dag ligger der en lille bade-/bådebro, hvor den nye jollehavn kommer til at ligge, hvis arbejdet med en ny lokalplan munder ud i, at opførelsen kan sættes i gang. Foto: Claus Thorsted

Loddenhøj Jollelaug er tilbage på banen og har anmodet Aabenraa Kommune om at udarbejde en ny lokalplan, så den planlagte jollehavn ved Loddenhøj alligevel kan blive anlagt. Modstandere peger på Barsø Landing som en bedre placering.

Loddenhøj: Modstanden var massiv. Og den bliver givetvis ikke mindre denne gang. Men det stopper ikke Loddenhøj Jollelaug. Det var ellers en gevaldig mavepuster, da Planklagenævnet i maj sidste år underkendte den lokalplan, et flertal i byrådet under stor palaver havde stemt igennem, men nu er lauget klar til et nyt forsøg på at få sin jollehavn med plads til 44 både ved Loddenhøj. - I modsætning til, hvad mange folk går og tror, så har vi aldrig givet op, siger formanden for jollelauget, advokat Carsten Lau Kjærgaard, der bare har ventet på, at Kystdirektoratet skulle give grønt lys til at forlænge tidsfristen for den tilladelse, den allerede har givet. Det har taget tid, men nu er den forlænget med to år til september 2019, og derfor har formanden anmodet Aabenraa Kommune om at genoptage sagen og udarbejde en ny lokalplan. - Der er stadig 100 procent opbakning til vores medlemmer til at opføre jollehavnen, og vi har finansieringen på plads, siger Carsten Lau Kjærgaard, der kan glæde sig over, at et flertal i vækstudvalget for land og by torsdag nikkede ja til sætte arbejdet i gang.

Jollehavnen Kystdirektoratet har givet tilladelse til en jollehavn med 55 pladser, men i det foreliggende oplæg er der kun tegnet 44 ind.Jollehavnens dybde vil være begrænset, så der ikke vil være adgang for større motorbåde eller sejlbåde med større master.



Ud over jollepladserne vil der blive etableret et slæbested, så bådejere, der ikke har en plads, også kan sejle ud fra den lille, nye havn.

Sådan vil det komme til at se ud, når jollehavnen og et nyt stykke strand er blevet etableret. Visualisering: Loddenhøj Jollelaug

Modstand er der stadig Og denne gang skal der ikke være noget for Planklagenævnet at komme efter. Nævnet underkendte kommunens arbejde, fordi der ikke forud for lokalplan-arbejdet havde været en officiel, offentlig høring, og den fejlvurdering kommer ikke til at ske igen. Forvaltningen er efter udvalgets godkendelse klar til at sende "Indkaldelse af idéer og forslag til Loddenhøj / Barsø Landing - placering af jollehavn" til høring. Oplægget lægges om kort tid ud med en svarfrist på fire uger. Inden den udløber, vil der helt sikkert ligge et svar fra Loddenhøj Bevar Naturstranden. Foreningen blev stiftet i kølvandet på jollelaugets planer, og formand Birthe Schultz og de øvrige modstandere er ikke blevet venligere stemt over for idéen siden i fjor. - Jeg forstår slet ikke, at kommunen går ind i det igen. Med den modstand, der var og stadig er. Jeg ville ønske, politikerne bare havde sagt, at vi stopper den nu her, siger Birthe Schultz.

Så er det helt forfra Men det har de altså ikke gjort. Derfor går Birte Schultz og de øvrige bestyrelsesmedlemmer af Loddenhøj Bevar Naturstranden nu i gang med at forfatte et svar med gode og saglige argumenter for, at skal der ligge en jollehavn i det område, så er Barsø Landing lidt længere mod vest en langt bedre løsning end Loddenhøj. Den løsning - Barsø Landing - ønsker Carsten Lau Kjærgaard ikke at forholde sig til. Som han siger, så er han formand for en forening, hvor der i formålsbestemmelserne står, at man arbejder for at etablere en jollehavn ved Loddenhøj: - Så det er det, jeg er sat i verden for som formand. Barsø Landing er derfor ikke noget tema for mig. Jeg ved bare, det er meget, meget vanskeligt at få tilladelse. Den har vi til Loddenhøj, så skal den placeres et andet sted, er det helt forfra.