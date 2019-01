Aabenraa: Socialdemokraternes Povl Kylling Petersen, der sidder i kommunens økonomiudvalg, var én af dem, der var godt tilpas med, at Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, gik ind i sagen om Aabenraa Kommunes medarbejderes ret til at udtale sig offentligt. Og han er ikke mindre glad, efter der er kommet en redegørelse.

- Det er en skarp kritik af Aabenraa Kommune. Personligt glæder jeg mig over afgørelsen. For det første er den dejligt klar, og for det andet skaber den tryghed og bakker op om, at kommunalt ansatte også har lov til at udtale sig i kraft af den ytringsfrihed, vi alle har, siger Povl Kylling Petersen.

- Det er interessant, at kommunikationspolitikken, som vi vedtog i byrådet i 2016, bliver godkendt. Det glæder mig, at ombudsmanden ikke udtaler kritik af kommunikationspolitikken. Det kritiske er administrationens tolkning af den, mener Povl Kylling Petersen.