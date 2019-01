Ombudsmand: Kommune krænkede ansattes ytringsfrihed

I løbet af 2017 blev fire medarbejdere fra Aabenraa Kommune kaldt til samtale efter at de havde ytret sig kritisk over for kommunen. Den fremgangsmåde får nu kritik af Folketingets Ombudsmand. Kritikken overrasker kommunaldirektør Tom Ahmt.

Det foregik ikke i respekt for medarbejdernes ytringsfrihed, da fire af Aabenraa Kommunes medarbejdere i 2017 blev indkaldt til vejledende samtaler med ledelsen.

Sådan lyder konklusionen fra Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, som kalder Aabenraa Kommunes håndtering af sagerne for meget kritisabel.

En femte medarbejder blev kaldt til en egentlig tjenstlig samtale og fik en advarsel efter ytringer på Facebook. Her mener Ombudsmanden, at der ikke var tilstrækkelig begrundelse for advarslen.

Ombudsmandens afgørelse kommer bag på Aabenraa Kommunes kommunaldirektør, Tom Ahmt.

- Det undrer mig, at Ombudsmanden går så hårdt til de vejledende samtaler, som jo netop ikke er tjenstlige samtaler, hvor man risikerer at blive fyret, siger han, og slår fast, at kommunen nu vil kigge nærmere på kommunikationen - både udadtil og over for medarbejderne.

- Vi har en opgave i at finde ud af, hvordan vi bruger de vejledende samtaler, og om vi overhovedet skal bruge dem. Vi skal også finde ud af, hvordan vi slår fast, at man altid gerne må udtale sig på egne vegne, når bare det er helt klart, at det ikke er på vegne af kommunen, man siger noget, lyder det fra kommunaldirektøren.