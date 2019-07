Olie røg ud i havn: Vaskehal var synderen

Aabenraa: Et par årvågne fiskere sørgede hurtigt for at kontakte de relevante myndigheder, da de mandag fik øje på olie i vandet ved Aabenraa Havn.

Både Brand & Redning Sønderjylland, Miljøvagten og Aabenraa Havn blev tilkaldt, og de fik hurtigt styr på situationen.

- Det var kun en meget tynd film, og det var så lidt, at der ikke var behov for at gøre noget. Jeg vil tro, det var nogle få deciliter, men det kan syne af meget, siger Tonni Schrøder, der er driftsleder ved Aabenraa Havn.