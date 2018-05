Ol-guldvinder om kronprinsen: Han er lynende intelligent

Ol-guldvinder Jesper Bank fra Aabenraa har flere gange sejlet med kronprins Frederik, og han er imponeret over ham. Sejleren kalder dagens fødselar for intelligent og viljestærk, som samtidig også er inspirerende at være sammen med.

Aabenraa: De sejlede sammen i 2004, da det kommende brudepar kronprins Frederik og daværende Mary Donaldson skulle dyste i Royal Matchrace som en del af begivenhederne op til brylluppet, men de har også mødt hinanden flere gange uden for fotografernes linser.

Den dobbelte guldvinder Jesper Bank fra Aabenraa kender derfor kronprins Frederik lidt bedre end de fleste, og dagens fødselar har gjort et stort indtryk på sejleren.

- Hvis han ikke var kronprins, så ville det være et selskab, jeg ville opsøge, fordi han er godt selskab. Han er en umanerlig behagelig person at sejle sammen med, men også at være sammen med uden for konkurrence. Han er utroligt vidende og deler tanker frit. Han er en inspirerende fyr at være sammen med, siger Jesper Bank.

Han er imponeret over, hvordan kronprinsen har kunnet nå et så højt niveau inden for sejlsport, når han ikke sejler konkurrence regelmæssigt.

- Han har en evne til at sætte sig ind i stof på en ualmindelig måde, fordi han har tilegnet sig det at sejle, at drive et sejlhold og motivere og stimulere et sejlhold uden at beskæftige sig med det regelmæssigt. Samtidig har han opnået et niveau, som er skræmmende højt. Det siger mig, at han besidder en intelligens, men også en vilje, som ligger langt ud over det sædvanlige. Jeg står bare tilbage med indtrykket af en person, som er komplet på den måde, at han er kyndig, lynende intelligent, og han er i stand til at gøre de ting, han sætter sig for, siger Jesper Bank.