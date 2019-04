Inge Gillesberg oplyste, at et tysk tv-selskab vil optage en dramaserie på øen i de kommende måneder. Serien handler om to familier, der bor på en ø, men den er ren fiktion og har intet at gøre med begivenheder, der har fundet sted på øen i virkeligheden.

Arbejdet med oprydningen skal i licitation, og Naturstyrelsen skal også søge om tilladelse til at rive bygningerne ned. Derfor går der et stykke tid, inden arbejdet kan komme i gang.

Skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen Sønderjylland kunne fortælle, at arbejdet med at rydde op på øen begynder til september. Planen er at alle de nuværende bygninger skal fjernes, da de er meget forfaldne, og samtidig skal gamle både og dele af bådebroer fjernes fra strandkanten.

Store Okseø: Fremtiden for Store Okseø er et varmt emne i Kollund, Sønderhav og nærmeste omegn.

Folk, der gerne vil være med i arbejdet med at lægge en plan for Store Okseøs fremtid, kan maile til Aabenraa Kommune på St.okseoe@aabenraa.dk , så vil man blive inviteret med til det videre arbejde.Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune har til sammen afsat fire millioner kroner til oprydning og nedrivning af bygningerne på Store Okseø.Beløbet rækker også til at bygge sheltere og etablere en bålplads, en pontonbro og måske også et muldtoilet.Naturstyrelsen har ejet øen siden 2007. I en årrække blev den beboet af nogle tyske forpagtere, men siden 2016 er øen og dens bygninger ikke blevet brugt.

Han lagde ikke op til, at kommunen umiddelbart skal bruge mange flere penge på øen, men nævnte muligheden for at få tilskud til projekter fra EU, hvis øen bliver en del af Flensborg Fjord Samarbejdet.

Der kræver dog, at de selv kan sejle til øen, for der er ikke lagt op til, at der skal være fast færgeforbindelse.

Nu lægges der i stedet op til, at øen skal kunne bruges som udflugtsmål for naturelskere.

Samarbejdet mellem kommunen og Naturstyrelsen er kommet i stand på initiativ af borgmester Thomas Andresen, der frygtede, at staten ville sætte øen til salg, hvorefter den ville blive købt af en privatmand, og offentligheden så ikke længere ville have adgang til øen.

Naturstyrelsen har undersøgt bygningerne på Store Okseø og vurderet, at det ikke kan betale sig at sætte dem i stand. Foto: Søren Gylling

Ideerne

Da tilhørerne fik ordet på borgermødet, blev det klart, at der er mange forslag og ideer til, hvad Store Okseø kan bruges til på længere sigt.

- Vi vil gerne kunne sejle elever ud til øen og bruge øen til et projekt, vi kalder den levende fortælling. Øen symboliserer, at man kommer til en anden verden og er derfor et oplagt sted at fortælle folkeeventyr og uhyggelige historier, foreslog en lokal skolelærer, der mente, at et madpakkehus kunne være relevant i den forbindelse.

En anden deltager slog til lyd for, at det er naturen, der skal råde på øen, og advarede mod, at øen bliver fyldt med for mange ting og funktioner.

Der var også forslag fremme om at sende okser ud på øen, som kan hindre, at den gror til. Argumentet var, at øen nu engang hedder Store Okseø.

En repræsentant for de lokale havkajakroere mente, at der godt kunne være faciliteter for folk, der besøger øen i kajak.

Nogle efterlyste en færge, så folk, der ikke selv har båd, også kan komme til øen. I den forbindelse foreslog en tilhører, at der etableres en selvbetjent trækfærge, som det kendes fra Slien syd for grænsen.