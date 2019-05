Også for børn: Valg på bibliotekerne

Sammen med alle landets øvrige børnebiblioteker er Aabenraa Bibliotekerne klar med Børnevalg 2019 sideløbende med folketingsvalget. Ideen er at styrke børnenes forståelse og lyst til at deltage i demokratiet.

Aabenraa: Danmarks børnebiblioteker er klar med et stærkt hold af kandidater og bibliotekerne i Rødekro, Bov, Tinglev, Aabenraa, Felsted og Padborg bliver oversvømmet af valgplakater. Der er helt nye navne på listen i år, som samlet udgør et stærkt felt med en bred afspejling af børnenes favoritter. Børnene kender nemlig kandidaterne særdeles godt, for det er figurer fra børnebøgerne, der er på børnenes stemmeseddel.

- Flere af vores nye kandidater har solid institutions- og livserfaring, fortæller Camilla Duvald, børnebibliotekar ved Ballerup Bibliotekerne og koordinator for Børnevalget i en pressemeddelelse.

- Andre er superstærke på venskaber, familiehygge og børneliv, så det bliver særdeles spændende at følge børnevalget i år, tilføjer hun.

Ved Børnevalget i 2017 vandt Villads fra Valby en overbevisende sejr med hele 4260 personlige stemmer og på valgsproget: "Ja til slik".

Børnene kan i år blandt andet stemme på Vildheks, Karmaboy, Børste og Sallys far.