Museum Sønderjylland gennemførte tirsdag en forundersøgelse af grunden, hvor Tinglevs nye plejehjem skal ligge. Det var forventet, at der ville blive fundet spor fra jernalderen, men der blev gravet forgæves.

Tinglev: Om godt et år ruller det tunge artilleri ind på græsset i Tinglev Midt, når byggeriet af byens nye plejehjem går i gang. Allerede tirsdag huserede der dog en enkelt gravko, der åd sig pænt ind på det grønne tæppe. Det var Museum Sønderjylland, der var i gang med at sørge for, at spor fra fortiden bliver sikret og kortlagt, inden de dækkes af fundamentet til Ny Grønningen - om ikke for evigt, så i hvert fald i lang, lang tid. På forhånd var der forventning om, at gravearbejdet ville give gevinst. Ifølge optegnelserne blev der tilbage i 1937 fundet flere oldtidsminder i området, og det ligger fint i tråd med, at Tinglev er et gammelt jernaldernavn, og at der vest for Tinglev Kirke tidligere er fundet spor af en endnu yngre landsby. - Der er fundet urner her fra jernalderen,men dengang fik museerne ikke tingene ind, som man gør nu. Vi kan bare se, at Nationalmuseet først i 70'erne har registreret, at der var fundet flere urner, og at de var hos en privat samler, forklarede Silke Eisenschmidt, arkæolog og museumsinspektør ved Museum Sønderjylland - og den heldige vinder af tirsdagens meget våde opgave.

Obligatorisk undersøgelse Så snart, der er tale om et større byggeri, skal Museum Sønderjylland ind over med en vurdering af - ud fra tidligere fund og optegnelser - om der kan være oldtidsminder i området.I så fald gennemføres en forundersøgelse på bygherrens regning, der skal afgøre, som der skal laves en decideret udgravning, inden byggeriet kan gå i gang.

Foto: Claus Thorsted Silke Eisenschmidt måtte af og til bukke sig og trække fund fri, men en gammel mælkeflaske talte ikke rigtigt som en skat. Foto: Claus Thorsted

Tommelfingre vendte nedad Hun fulgte lige i sporet på gravkoen og råbte op, når der var et fiberkabel, der helst skulle forblive intakt. For Eisenschmidts trænede øje var det ingen sag at spotte de ændringer i jorden, der afslører nyere tids gravarbejde. Ved middagstid var det ikke det store, der var kommet ud af arbejdet. Kun to hvide pinde stak op i de dybe render som tegn på, at her var måske noget, men da den sidste jord i gravegrøfterne var flyttet midt på eftermiddagen, kunne museumsinspektøren konstatere, at der ikke er nogen grund til, at Museum Sønderjylland vender tilbage og laver en decideret udgravning i området. - Der var ikke noget som helst. Det undrer mig lidt, for jeg havde forventet i hvert fald at støde på nogle potteskår, sagde hun og mente, det måske kan forklares ved, at alt blev taget op, dengang man anlagde den idrætsplads, der lå her tidligere.

Foto: Claus Thorsted Et enkelt sted dukkede en mørk plet frem, der kan være tegn på tidligere bebyggelse, men da Silke Eisenschmidt havde fået undersøgt området nøjere, måtte hun konstatere, at det vist bare var et væltet træ eller noget lignende, der havde givet jorden en anden farve. Foto: Claus Thorsted

Byggeri kan stoppes Lennart Madsen, der leder Museum Sønderjyllands afdeling for arkæologi, er ikke så overrasket over de manglende fund. - Vi har en enkelt urne og et par andre ting, som vi købte, da den private samler havde sat dem til salg. Men vi aner ikke, hvor mange urner der er fundet. Det kan jo være, det bare var et lillebitte familiegravsted med fire-fem urner, siger han og forklarer, at museet i sine forundersøgelser jo kun trækker grøfter, så der kan stadig godt ligge noget i området. - Og dukker der noget op, når først byggeriet går i gang, så skal arbejdet stoppes, så vi kan undersøge det nærmere, forklarer afdelingslederen processen. Byggeriet af plejehjemmet, der får plads til 24 beboere, går efter planen i gang til november næste år, og det skal stå klar til indflytning i februar 2021.

Foto: Claus Thorsted Selve byggeriet går først i gang til november næste år, så indtil da skal området stadig bruges som park. Derfor gik Museum Sønderjylland pænt uden om træer og de store rhododendron-bede, da der skulle grave søgegrøfter. Og alle huller blev også pænt dækket til bagefter. Foto: Claus Thorsted