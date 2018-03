Østeuropæiske vognmænd har for gode vilkår i Aabenraa kommune

Læserbrev: Ikke kun Padborg-området er overfyldt med østeuropæiske lastvogne. Østre Havnevej i Aabenraa bruges som parkeringsplads for polske tankvogne. For nogle dage siden stod ikke færre end 26 store polske tankvogne parkeret i flere dage på begge sider af Østre Havnevej i strækning på ca. 300 meter. I dag søndag den 25 marts står 15 polske tankvogne parkeret på vejen. Hvad mon chaufførerne gør med affald af alle mulige slags, og hvor mon de forretter deres nødtørft?

Jeg forstår godt, at nogle beboere i området udtrykker utilfredshed med forholdene. Jeg har sat en undersøgelse i gang for at få undersøgt, om det, der finder sted er lovligt. Jeg finder det helt uacceptabelt, at kommunens veje bruges som "gratis" parkeringsplads til polske tankvogne.

En sådan gratis kommunal service er med til at fremme den ulige konkurrencesituation mellem østeuropæiske vognmænd og danske vognmænd til ugunst for danske vognmænd. Akkurat som det er tilfældet på den gamle toldplads i Padborg, hvor der bruges ca. 800.000 skattekroner til vedligeholdelse, rengøring mm. af pladsen, til gavn for primært østeuropæiske vognmænd, som intet betaler for disse goder.

Disse helt urimelige konkurrencevilkår til ugunst for danske vognmænd, som kommunen støtter, skal stoppes.