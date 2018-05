Øster Løgum, Genner og Løjt fortsætter fælles tradition med kirkevandring den 3. juni

Løjt/Genner/Øster Løgum: En fælles tradition med en kirkevandrig mellem de tre kirker i Øster Løgum, Genner og Løjt gentages søndag den 3. juni. De tre menighedsråd indbyder her til at nyde naturen og hinandens selskab - eller hvis man mere er til det - at gå i ens egne tanker. I år indledes turen fra Løjt Kirke, hvor der kl. 9 er andagt med sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen. Så går turen ad lokale stier og veje til Genner Kirke, hvor der holdes frokost, og hvor Niels Holck, Barsmark, fortæller om fredsslutningen efter Første Verdenskrig.

Derefter fortsætter vandringen til Øster Løgum Kirke, hvor der er andagt med sognepræst Ann Bork Damsgaard, og hvor der sluttes med kaffe og kage. Deltagere kan kl. 8.30 køre med bus fra Øster Løgum Kirke via Genner Kirke til Løjt Kirke og om eftermiddagen retur den anden vej. Det er gratis at deltage - et beløb kan doneres til Læger uden Grænser. /exp