Ønske fra Aabenraa: Ny uddannelse skal få de unge til at blive i byen

AABENRAA: Det er ikke altid lige let for produktionsvirksomhederne i Aabenraa Kommune at finde medarbejdere med den rette uddannelse. Derfor vil Aabenraa Kommune gerne have en afdeling af produktionsteknolog-uddannelsen til Aabenraa.

Borgmester Thomas Andresen orienterede om sagen, da økonomiudvalget holdt møde i denne uge. Kommunen er gået i samarbejde med International Business Academy, der allerede tilbyder uddannelsen i Kolding.

- Det skal ses i lyset af, at vi får Apple til kommunen, og der er også andre virksomheder, som har brug for medarbejdere med denne baggrund, siger Thomas Andresen.

- Vi vil faktisk hellere have nye uddannelser til kommunen, end vi vil have statslige arbejdspladser. Med nye uddannelser kan vi nemlig få vores egne unge til at blive her i stedet for at rejse ud og få en uddannelse, og måske aldrig flytte tilbage igen, tilføjer han.

Aabenraa Kommune vil kontakte produktionsvirksomheder i kommunen for at få dem til at beskrive deres behov for veluddannet arbejdskraft. Derefter sendes en ansøgning til ministeriet.

Det ligger endnu ikke fast, hvor uddannelsen i givet fald skal placeres eller hvor mange studiepladser, der kan blive tale om.