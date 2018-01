Øksehærværk og spytteri: Berygtet drengebande hærger supermarked

Aabenraa: En patrulje tildelte nytårsnat en 19-årig mand og en 20-årig kvinde en bøde for at dyrke sex på parkeringstaget ved Løvbjerg i Aabenraa.

Selv om mange efterfølgende har trukket på smilebåndet over episoden, hæfter Løvbjergs butikschef Peter Jensen sig ved en anden ting: Nemlig at patruljen over flere omgange kørte op på parkeringstaget. Det er der nemlig behov for i disse måneder, fortæller han.

- Vi har over de seneste par måneder oplevet, at en gruppe drenge på mellem 13-18 år holder til oppe på vores parkeringstag, hvor de skaber utryghed, fortæller Peter Jensen og uddyber:

- De har på et tidspunkt spyttet ned mod nogle af butikkens kunder, de har malet graffiti oppe på parkeringsmurene, de har smadret ti lamper og fire plader til vognskuret med en økse. Op mod nytår har de også fjernet en ventilator til en skakt og forsøgt at antænde krudt nede i skakten. Ventilatoren kostede os 16.000 kroner, men det kunne have været meget dyrere, hvis krudtet var tændt nede i skakten, lyder det fra butikschefen.